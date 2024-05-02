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Україна активізує зусилля щодо збільшення кількості жінок на керівних посадах в армії

22:00, 2 травня 2024
Близько 4 тисяч жінок перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.
Україна активізує зусилля щодо збільшення кількості жінок на керівних посадах в армії
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В Україні активізують зусилля щодо збільшення кількості жінок на керівних посадах в армії. Як повідомили у Міноборони, станом на січень 2024 року загальна чисельність жінок у Збройних Силах України становила 66,9 тисяч, з яких понад 47 тисяч – військовослужбовиці.

Наразі 6,5 тисяч жінок займають керівні посади, а близько 4 тисяч перебувають безпосередньо на лінії зіткнення.

Як наголосила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова, йде робота над розширенням можливостей для жінок на всіх рівнях служби, включаючи керівні посади.  

«Наші ініціативи охоплюють ґендерну рівність, введення ґендерно чутливої мови та зміцнення контролю за дотриманням їхніх прав», – зазначила вона.

Як писала «Судово-юридична газета», Україна прагне збільшити участь жінок у діяльності операторів протимінної діяльності. За словами очільниці Міністерства економіки Юлії Свириденко, на даний момент в Україні вже є помітні результати: середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%.

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