Возле ТЦК сейчас образовались очереди, но они работают 24/7, так что можно прийти в любое время, — Сухопутные войска

В Сухопутных войсках сообщили, что ТЦК работают круглосуточно, поэтому очередь будет идти быстро.

Фото: facebook.com/yuliiabartle

Сухопутные войска ВС Украины прокомментировали большие очереди мужчин возле Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые приходят встать на учет или обновить данные. Там отметили, что это хорошо, но ТЦК работает 24/7, поэтому можно подобрать удобное время.

Также в Сухопутных войсках напомнили о возможности позвонить в ТЦК.

"Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: Территориальные центры комплектования работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - напоминают в Сухопутных войсках.

Как писала «Судебно-юридическая газета», принятый в целом Верховной Радой 11 апреля закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента об объявлении мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения.

Отдельно для тех, кто уже состоит на учете, установлена обязанность предоставить данные об актуальном адресе и номере телефона.

В том числе это касается тех лиц, которые находятся за границей. Особенности ведения военного учета граждан Украины, постоянно или временно состоящих за границей, определит Кабмин.

Кроме того, мы писали, что полиция сможет совместно с представителями ТЦК вручать повестки, а также задерживать и доставлять граждан в ТЦК, если те нарушили правила военного учета или законодательство о мобилизации.

В случае принятия законопроекта 10379 об усилении ответственности за нарушение правил военного учета, в статье 210, устанавливающей ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, предусмотрят штраф во время военного положения от 17 тысяч грн до 25,5 тысяч грн .

Напомним, что электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня.

А еще правительство готовит электронное бронирование от мобилизации через Дию.

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