В Украине проверят выплаты ВПЛ: Минфин разработал новую методику

Минфин запускает новую систему проверки помощи для внутренне перемещенных лиц.

Министерство финансов Украины разработало новую Методику верификации помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Эта инициатива призвана повысить эффективность и достоверность предоставления помощи тем, кто в ней нуждается.

Согласно проекту приказа, обнародованного на веб-портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), верификация помощи внутренне перемещенным лицам будет осуществляться путем сопоставления данных, предоставленных реципиентом для назначения помощи, с информацией, предоставляемой Министерством социальной политики и другими источниками.

В процессе верификации будут использоваться данные из автоматизированных информационных систем, реестров и баз данных. Передача данных в рамках этого процесса, за исключением информации с ограниченным доступом, будет осуществляться через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

Одним из ключевых аспектов верификации будет проверка достоверности персональных данных реципиента, который получает помощь на проживание внутренне перемещенным лицам. Этот шаг направлен на предотвращение возможных случаев злоупотребления или недобросовестного использования помощи.

Эта инициатива позволит правительству лучше контролировать процесс предоставления помощи и обеспечить ее максимальную эффективность и направленность на тех, кто нуждается в поддержке больше всего.

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