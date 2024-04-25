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В Україні перевірять виплати ВПО: Мінфін розробив нову методику

20:18, 25 квітня 2024
Мінфін запускає нову систему перевірки допомоги для внутрішньо переміщених осіб.
В Україні перевірять виплати ВПО: Мінфін розробив нову методику
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Міністерство фінансів України розробило нову Методику верифікації допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Ця ініціатива покликана підвищити ефективність та достовірність надання допомоги тим, хто її потребує.

Згідно з проектом наказу, оприлюдненого на веб-порталі Федерації профспілок України (ФПУ), верифікація допомоги внутрішньо переміщеним особам буде здійснюватися шляхом зіставлення даних, наданих реципієнтом для призначення допомоги, з інформацією, що надається Міністерством соціальної політики та іншими джерелами.

У процесі верифікації будуть використовуватися дані з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів та баз даних. Передача даних в рамках цього процесу, за виключенням інформації з обмеженим доступом, здійснюватиметься через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Одним із ключових аспектів верифікації буде перевірка достовірності персональних даних реципієнта, який отримує допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Цей крок спрямований на запобігання можливим випадкам зловживання або недобросовісному використанню допомоги.

Ця ініціатива дозволить уряду краще контролювати процес надання допомоги та забезпечити її максимальну ефективність та спрямованість на тих, хто потребує підтримки найбільше.

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