Правительство готовит электронное бронирование от мобилизации через Дию, — СМИ

Как сообщается, Кабинет министров разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных через Дию.

В Кабинете министров готовят механизм бронирования сотрудников через «Дию», которое обсуждалось осенью прошлого года. Основное отличие такого подхода – отказ от бумажного формата бронирования в пользу электронного, сообщает Цензор.нет.

Как сообщается, в проекте постановления, который готовит правительство, не предусматривается существенных изменений в саму концепцию бронирования – по-прежнему можно забронировать только 50% военнообязанных работников, и только критически важных для экономики предприятий.

Если компания намерена забронировать более половины своих сотрудников, которые могут быть призваны в военную службу, для этого необходимо предоставить дополнительные аргументы. Кроме того, рассматривается возможность изменения процедуры бронирования сотрудников.

Для этого руководитель предприятия или уполномоченное им лицо должно осуществить идентификацию в системе "Дия" и предоставить список работников, которые планируется забронировать, в любом удобном формате, вместе со сведениями о компании.

Отмечается, что для бронирования необходимо предоставить следующие данные о сотруднике:

фамилия, имя и отчество;

паспортные данные и идентификационный код;

состав военнообязанного (рядовой, сержантский, старшинский или офицерский);

номер военно-учетной специальности; тип военно-учетного документа (серия и номер при наличии);

отметку о должности руководителя или заместителя руководителя предприятия;

данные о предприятии: полное название, адрес и ЕГРПОУ.

При этом программа автоматически сможет блокировать представление перечня, если компания превысила лимиты по количеству забронированных сотрудников, не уточняла данные о количестве военнообязанных в ТЦК из-за наличия у сотрудников незакрытых административных производств о нарушении мобилизационного законодательства.

Если процесс прошел успешно, то руководитель предприятия заверяет список электронной подписью. Далее данные сверяются с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В случае успешной проверки в реестре сразу формируется отметка о броне, а у "Дии" – соответствующий сертификат.

Можно забронировать работника на период в шесть или один месяц. Бронирование может быть отменено в случае закрытия предприятия или увольнения работника, а также в случае завершения контракта по производству товаров или предоставлению услуг для ВСУ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военнообязанные работники НАБУ и ГБР не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации.

Также сообщалось, что до середины июля 2024 граждане, состоящие на военном учете, должны сообщить ТЦК свой реальный адрес и номер телефона.

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