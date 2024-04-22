Уряд готує електронне бронювання від мобілізації через Дію, — ЗМІ

Як повідомляється, Кабінет міністрів розробляє новий порядок електронного бронювання військовозобовʼязаних через Дію.

У Кабінеті міністрів готують механізм бронювання співробітників через Дію, яке обговорювалося восени минулого року. Основна відмінність такого підходу – відмова від паперового формату бронювання на користь електронного, повідомляє Цензор.нет.

Як повідомляється, у проекті постанови, який готує уряд, не передбачається суттєвих змін до самої концепції бронювання – як і раніше, можна забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників, і лише критично важливих для економіки підприємств.

Якщо компанія має намір забронювати більше половини своїх співробітників, які можуть бути призвані до військової служби, для цього потрібно надати додаткові аргументи. Крім того, розглядається можливість зміни процедури бронювання співробітників.

Для цього керівник підприємства або уповноважена ним особа повинна здійснити ідентифікацію у системі "Дія" та подати список працівників, які планується забронювати, у будь-якому зручному форматі, разом із відомостями про компанію.

Зазначається, що для бронювання потрібно надати такі дані про співробітника:

прізвище, імʼя та по батькові;

паспортні дані та ідентифікаційний код;

склад військовозобовʼязаного (рядовий, сержантський, старшинський або офіцерський);

номер військово-облікової спеціальності, тип військово-облікового документа (серія та номер за наявності);

відмітку про посаду керівника або заступника керівника підприємства;

дані про підприємство: повна назва, адреса та ЄДРПОУ.

При цьому програма автоматично зможе блокувати подання переліку, якщо компанія перевищила ліміти за кількістю заброньованих співробітників, не уточнювала дані про кількість військовозобовʼязаних у ТЦК, через наявність у співробітників незакритих адміністративних проваджень про порушення мобілізаційного законодавства.

Якщо процес пройшов успішно, то керівник підприємства завіряє перелік електронним підписом. Далі дані звіряються з даними у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У разі успішної перевірки у реєстрі одразу формується позначка про бронь, а у "Дії" – відповідний сертифікат.

Можна забронювати працівника на період шість чи один місяць. Бронювання може бути скасовано у випадку закриття підприємства або звільнення працівника, а також у разі завершення контракту з виробництва товарів або надання послуг для ЗСУ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації.

Також повідомлялося, що до середини липня 2024 року громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні повідомити ТЦК свою реальну адресу та номер телефону.

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