Військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

Закон про мобілізацію окремо передбачає, що військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Закон про мобілізацію №3633-IX, який набуде чинності 18 травня, окремою нормою передбачає, що військовозобов’язані працівники центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, та державного правоохоронного органу, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до його компетенції, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (п. 2 Перехідних положень).

Тобто, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані працівники НАБУ та ДБР.

Додатково закон визначає, що військовозобов’язані, які працюють або проходять службу у Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони підлягають бронюванню.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», норма законопроекту 10449 стосовно бронювання допускала подвійне тлумачення. У такій же неоднозначній редакції вона лишилася і після ухвалення закону, що може призвести до проблем на практиці.

Також закон про мобілізацію передбачає, що громадяни чоловічої статі, які мають спеціальні звання (класні чини) та проходять службу в Національній поліції України, Державному бюро розслідувань, Службі судової охорони, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Національному антикорупційному бюро України, органах прокуратури, Державній податковій та Державній митній службах, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом стати на військовий облік військовозобов’язаних у ТЦК за своїм місцем проживання.

Протягом 6 днів у ТЦК також мають стати на військовий облік звільнені зі служби громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають спеціальні звання (класні чини), в тому числі у зв’язку з виходом на пенсію, з МВС, НАБУ, Національної поліції, Державного бюро розслідувань, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, органів прокуратури, Державній податковій та Державній митній службах, Бюро економічної безпеки.

Автор: Наталя Мамченко

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