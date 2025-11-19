  1. В Україні

Що видають мобілізованим: повний список одягу, взуття та спорядження

20:11, 19 листопада 2025
Які речі видають у навчальному центрі та підрозділі, і на що варто звернути увагу під час отримання спорядження.
Що видають мобілізованим: повний список одягу, взуття та спорядження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мобілізовані військовослужбовці під час проходження служби отримують базовий речовий комплект. До нього входить 46 найменувань одягу, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту, необхідних для служби в умовах воєнного стану.

Частину речей бійці отримують одразу у навчальному центрі, інші – вже у підрозділі.

Київський обласний ТЦК та СП наголошує: мобілізованим важливо відразу перевіряти розмір і комплектність, адже обмін згодом може бути ускладнений.

Засоби індивідуального захисту

  • Шолом
  • Бронежилет
  • Балістичні окуляри

Термін експлуатації: 2 роки

Взуття

  • Берці: літні або демісезонні, зимові
  • Інше: капці, бахіли, гумові чоботи

Термін експлуатації: по одній парі на 2 роки

Обмундирування

  • Костюм (кітель і штани): 2 комплекти на 2 роки
  • Додаткові штани: видають раз на рік
  • Фліска: 1 штука на 2 роки
  • Зимові куртка та штани: по одному виду на 2 роки
  • Сорочка бойова (убакс): 2 штуки на 2 роки
  • Сорочка поло: 2 штуки на 2 роки
  • Рукавички демісезонні та зимові: по парі на рік
  • Бафи (шарф-труба): літній та зимовий

Головні убори

  • Шапка звичайна
  • Шапка зимова
  • Кашкет
  • Панама

Спорядження

  • Каремат
  • Спальний мішок
  • Тактичні рукавиці
  • Ремінь
  • Транспортна сумка (баул)

Білизна

  • Футболки
  • Шкарпетки зимові та літні
  • Труси
  • 2 комплекти термобілизни: демісезонна та зимова

Яке майно не потрібно здавати?

Особисте майно залишається у власності (окрім шоломів і бронежилетів).

Спеціальне спорядження: маска, балаклава, маскувальний костюм, рюкзак, тактичні наколінники  й окуляри.

Додаткові важливі моменти

Більшість речей видають у навчальному центрі («учєбці»), але дещо можуть не видати через:

  • «Не сезон»
  • «Немає розмірів»
  • «Видадуть у підрозділі»

«Обов’язково перевір і переміряй всі видані речі! Замінити щось потім буде складно», — наголосили в ТЦК.

Як правильно визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця

Для літнього польового костюма необхідно виміряти:

  • обхват грудей у найвипуклішій частині
  • обхват талії у найвужчому місці
  • зріст, щоб п’яти, лопатки та потилиця торкалися стіни
  • для жінок – обхват стегон у найширшій частині

Для взуття:

  • обведіть стопу на аркуші, тримаючи олівець вертикально
  • виміряйте довжину від п’яти до пальців
  • для зимового взуття додайте 1 см на теплі шкарпетки

Речовий атестат

Всі видані речі фіксуються у речовому атестаті, який ви отримаєте у навчальному центрі. З ним ви поїдете до підрозділу, де зможете отримати те, чого ще не видали.

Якщо щось втрачається:

У разі втрати/знищення майна через бойові дії вам зобов’язані видати нове.

Одразу повідомте командира про втрату, щоб це можна було подати на списання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія військовослужбовці ТЦК мобілізація військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]