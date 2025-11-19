Що видають мобілізованим: повний список одягу, взуття та спорядження
Мобілізовані військовослужбовці під час проходження служби отримують базовий речовий комплект. До нього входить 46 найменувань одягу, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту, необхідних для служби в умовах воєнного стану.
Частину речей бійці отримують одразу у навчальному центрі, інші – вже у підрозділі.
Київський обласний ТЦК та СП наголошує: мобілізованим важливо відразу перевіряти розмір і комплектність, адже обмін згодом може бути ускладнений.
Засоби індивідуального захисту
- Шолом
- Бронежилет
- Балістичні окуляри
Термін експлуатації: 2 роки
Взуття
- Берці: літні або демісезонні, зимові
- Інше: капці, бахіли, гумові чоботи
Термін експлуатації: по одній парі на 2 роки
Обмундирування
- Костюм (кітель і штани): 2 комплекти на 2 роки
- Додаткові штани: видають раз на рік
- Фліска: 1 штука на 2 роки
- Зимові куртка та штани: по одному виду на 2 роки
- Сорочка бойова (убакс): 2 штуки на 2 роки
- Сорочка поло: 2 штуки на 2 роки
- Рукавички демісезонні та зимові: по парі на рік
- Бафи (шарф-труба): літній та зимовий
Головні убори
- Шапка звичайна
- Шапка зимова
- Кашкет
- Панама
Спорядження
- Каремат
- Спальний мішок
- Тактичні рукавиці
- Ремінь
- Транспортна сумка (баул)
Білизна
- Футболки
- Шкарпетки зимові та літні
- Труси
- 2 комплекти термобілизни: демісезонна та зимова
Яке майно не потрібно здавати?
Особисте майно залишається у власності (окрім шоломів і бронежилетів).
Спеціальне спорядження: маска, балаклава, маскувальний костюм, рюкзак, тактичні наколінники й окуляри.
Додаткові важливі моменти
Більшість речей видають у навчальному центрі («учєбці»), але дещо можуть не видати через:
- «Не сезон»
- «Немає розмірів»
- «Видадуть у підрозділі»
«Обов’язково перевір і переміряй всі видані речі! Замінити щось потім буде складно», — наголосили в ТЦК.
Як правильно визначити розмір одягу та взуття для військовослужбовця
Для літнього польового костюма необхідно виміряти:
- обхват грудей у найвипуклішій частині
- обхват талії у найвужчому місці
- зріст, щоб п’яти, лопатки та потилиця торкалися стіни
- для жінок – обхват стегон у найширшій частині
Для взуття:
- обведіть стопу на аркуші, тримаючи олівець вертикально
- виміряйте довжину від п’яти до пальців
- для зимового взуття додайте 1 см на теплі шкарпетки
Речовий атестат
Всі видані речі фіксуються у речовому атестаті, який ви отримаєте у навчальному центрі. З ним ви поїдете до підрозділу, де зможете отримати те, чого ще не видали.
Якщо щось втрачається:
У разі втрати/знищення майна через бойові дії вам зобов’язані видати нове.
Одразу повідомте командира про втрату, щоб це можна було подати на списання.
