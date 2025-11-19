Что выдают мобилизованным: полный список одежды, обуви и снаряжения
Мобилизованные военнослужащие во время прохождения службы получают базовый вещевой комплект. В него входит 46 наименований одежды, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты, необходимых для службы в условиях военного положения.
Часть вещей бойцы получают сразу в учебном центре, другие – уже в подразделении.
Киевский областной ТЦК и СП подчеркивает: мобилизованным важно сразу проверять размер и комплектность, ведь обмен позже может быть затруднен.
Средства индивидуальной защиты
- Шлем
- Бронежилет
- Баллистические очки
Срок эксплуатации: 2 года
Обувь
- Берцы: летние или демисезонные, зимние
- Другое: тапочки, бахилы, резиновые сапоги
Срок эксплуатации: по одной паре на 2 года
Обмундирование
- Костюм (китель и штаны): 2 комплекта на 2 года
- Дополнительные штаны: выдают раз в год
- Флиска: 1 штука на 2 года
- Зимние куртка и штаны: по одному виду на 2 года
- Боевая рубашка (убакс): 2 штуки на 2 года
- Рубашка поло: 2 штуки на 2 года
- Перчатки демисезонные и зимние: по паре в год
- Баффы (шарф-труба): летний и зимний
Головные уборы
- Шапка обычная
- Шапка зимняя
- Кашкет
- Панама
Снаряжение
- Каремат
- Спальный мешок
- Тактические перчатки
- Ремень
- Транспортная сумка (баул)
Белье
- Футболки
- Носки зимние и летние
- Трусы
- 2 комплекта термобелья: демисезонное и зимнее
Какое имущество не нужно сдавать?
Личное имущество остается в собственности (кроме шлемов и бронежилетов).
Специальное снаряжение: маска, балаклава, маскировочный костюм, рюкзак, тактические наколенники и очки.
Дополнительные важные моменты
Большинство вещей выдают в учебном центре («учебке»), но что-то могут не выдать из-за:
- «Не сезон»
- «Нет размеров»
- «Выдадут в подразделении»
«Обязательно проверь и примерь все выданные вещи! Заменить что-то потом будет сложно», — подчеркнули в ТЦК.
Как правильно определить размер одежды и обуви для военнослужащего
Для летнего полевого костюма необходимо измерить:
- обхват груди в самой выпуклой части
- обхват талии в самом узком месте
- рост, чтобы пятки, лопатки и затылок касались стены
- для женщин – обхват бедер в самой широкой части
Для обуви:
- обведите стопу на листе, держа карандаш вертикально
- измерьте длину от пятки до пальцев
- для зимней обуви добавьте 1 см на теплые носки
Вещевая аттестация
Все выданные вещи фиксируются в вещевой аттестат, который вы получите в учебном центре. С ним вы поедете в подразделение, где сможете получить то, что еще не выдали.
Если что-то теряется:
В случае потери/уничтожения имущества из-за боевых действий вам обязаны выдать новое.
Сразу сообщите командиру о потере, чтобы это можно было подать на списание.
