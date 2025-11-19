Что выдают мобилизованным: полный список одежды, обуви и снаряжения

Какие вещи выдают в учебном центре и подразделении, и на что стоит обратить внимание при получении снаряжения.

Мобилизованные военнослужащие во время прохождения службы получают базовый вещевой комплект. В него входит 46 наименований одежды, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты, необходимых для службы в условиях военного положения.

Часть вещей бойцы получают сразу в учебном центре, другие – уже в подразделении.

Киевский областной ТЦК и СП подчеркивает: мобилизованным важно сразу проверять размер и комплектность, ведь обмен позже может быть затруднен.

Средства индивидуальной защиты

Шлем

Бронежилет

Баллистические очки

Срок эксплуатации: 2 года

Обувь

Берцы: летние или демисезонные, зимние

Другое: тапочки, бахилы, резиновые сапоги

Срок эксплуатации: по одной паре на 2 года

Обмундирование

Костюм (китель и штаны): 2 комплекта на 2 года

Дополнительные штаны: выдают раз в год

Флиска: 1 штука на 2 года

Зимние куртка и штаны: по одному виду на 2 года

Боевая рубашка (убакс): 2 штуки на 2 года

Рубашка поло: 2 штуки на 2 года

Перчатки демисезонные и зимние: по паре в год

Баффы (шарф-труба): летний и зимний

Головные уборы

Шапка обычная

Шапка зимняя

Кашкет

Панама

Снаряжение

Каремат

Спальный мешок

Тактические перчатки

Ремень

Транспортная сумка (баул)

Белье

Футболки

Носки зимние и летние

Трусы

2 комплекта термобелья: демисезонное и зимнее

Какое имущество не нужно сдавать?

Личное имущество остается в собственности (кроме шлемов и бронежилетов).

Специальное снаряжение: маска, балаклава, маскировочный костюм, рюкзак, тактические наколенники и очки.

Дополнительные важные моменты

Большинство вещей выдают в учебном центре («учебке»), но что-то могут не выдать из-за:

«Не сезон»

«Нет размеров»

«Выдадут в подразделении»

«Обязательно проверь и примерь все выданные вещи! Заменить что-то потом будет сложно», — подчеркнули в ТЦК.

Как правильно определить размер одежды и обуви для военнослужащего

Для летнего полевого костюма необходимо измерить:

обхват груди в самой выпуклой части

обхват талии в самом узком месте

рост, чтобы пятки, лопатки и затылок касались стены

для женщин – обхват бедер в самой широкой части

Для обуви:

обведите стопу на листе, держа карандаш вертикально

измерьте длину от пятки до пальцев

для зимней обуви добавьте 1 см на теплые носки

Вещевая аттестация

Все выданные вещи фиксируются в вещевой аттестат, который вы получите в учебном центре. С ним вы поедете в подразделение, где сможете получить то, что еще не выдали.

Если что-то теряется:

В случае потери/уничтожения имущества из-за боевых действий вам обязаны выдать новое.

Сразу сообщите командиру о потере, чтобы это можно было подать на списание.

