  1. В Україні

Уряд перезапускає ринок державних лотерей після 12 років «сірої» зони

19:44, 19 листопада 2025
Нові правила: відкриті конкурси, електронний облік і щорічні платежі 67 млн грн.
Уряд перезапускає ринок державних лотерей після 12 років «сірої» зони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін схвалив постанову, що встановлює нові правила роботи операторів державних лотерей, розроблені Мінцифрою. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, понад 12 років ринок працював без належного контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів, що призводило до втрат бюджету й зловживань.

Нові правила передбачають:

  • відкриті конкурси для отримання ліцензій;
  • щорічні платежі понад 67 млн грн від трьох операторів;
  • електронну систему обліку в реальному часі;
  • унікальні QR-коди для кожного білета та термінала для захисту від підробок.

За словами Свириденко, наступний крок — оновлення Закону «Про державні лотереї» для усунення монополії, закриття прогалин у регулюванні та відкриття ринку для міжнародних компаній та інвестицій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]