Уряд перезапускає ринок державних лотерей після 12 років «сірої» зони

Нові правила: відкриті конкурси, електронний облік і щорічні платежі 67 млн грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін схвалив постанову, що встановлює нові правила роботи операторів державних лотерей, розроблені Мінцифрою. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами прем’єрки, понад 12 років ринок працював без належного контролю, прозорої звітності та сплати ліцензійних платежів, що призводило до втрат бюджету й зловживань.

Нові правила передбачають:

відкриті конкурси для отримання ліцензій;

щорічні платежі понад 67 млн грн від трьох операторів;

електронну систему обліку в реальному часі;

унікальні QR-коди для кожного білета та термінала для захисту від підробок.

За словами Свириденко, наступний крок — оновлення Закону «Про державні лотереї» для усунення монополії, закриття прогалин у регулюванні та відкриття ринку для міжнародних компаній та інвестицій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.