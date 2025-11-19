Правительство перезапускает рынок государственных лотерей после 12 лет «серой» зоны
Кабмин одобрил постановление, устанавливающее новые правила работы операторов государственных лотерей, разработанные Минцифрой. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По словам премьера, более 12 лет рынок работал без надлежащего контроля, прозрачной отчетности и уплаты лицензионных платежей, что приводило к потерям бюджета и злоупотреблениям.
Новые правила предусматривают:
- открытые конкурсы для получения лицензий;
- ежегодные платежи более 67 млн грн от трех операторов;
- электронную систему учета в реальном времени;
- уникальные QR-коды для каждого билета и терминала для защиты от подделок.
По словам Свириденко, следующий шаг — обновление Закона «О государственных лотереях» для устранения монополии, закрытия пробелов в регулировании и открытия рынка для международных компаний и инвестиций.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.