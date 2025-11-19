Правительство перезапускает рынок государственных лотерей после 12 лет «серой» зоны

Новые правила: открытые конкурсы, электронный учет и ежегодные платежи 67 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин одобрил постановление, устанавливающее новые правила работы операторов государственных лотерей, разработанные Минцифрой. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам премьера, более 12 лет рынок работал без надлежащего контроля, прозрачной отчетности и уплаты лицензионных платежей, что приводило к потерям бюджета и злоупотреблениям.

Новые правила предусматривают:

открытые конкурсы для получения лицензий;

ежегодные платежи более 67 млн грн от трех операторов;

электронную систему учета в реальном времени;

уникальные QR-коды для каждого билета и терминала для защиты от подделок.

По словам Свириденко, следующий шаг — обновление Закона «О государственных лотереях» для устранения монополии, закрытия пробелов в регулировании и открытия рынка для международных компаний и инвестиций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.