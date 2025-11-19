  1. У світі

У Таїланді затримали контрабандистів мавп – понад 80 тварин в мішках вилучили з пікапу

18:57, 19 листопада 2025
У Таїланді за один день вилучили 143 мавпи у контрабандистів.
У Таїланді затримали контрабандистів мавп – понад 80 тварин в мішках вилучили з пікапу
Фото: CNN
Таїландська поліція заарештувала двох громадян країни після перехоплення пікапа, в якому перевозили 81 довгохвостих макак у сітчастих мішках та певну кількість метамфетаміну. Про це повідомляє CNN.

Це другий випадок за добу: раніше рейнджери виявили в полі цукрової тростини поблизу кордону з Камбоджею 62 мавпи того ж виду, заховані в пластикових кошиках. Загалом врятовано 143 тварини.

Довгохвості макаки походять із Південно-Східної Азії, їх використовують у медичних дослідженнях через схожість ДНК із людською. Вид вважається зникаючим, але має високий попит на чорному ринку.

Усі мавпи були ослаблені, їх передали до центрів порятунку дикої природи. Підозрюваним висунуто звинувачення у незаконному зберіганні та торгівлі охоронюваними тваринами, а також у наркотиках. Затримані заявили, що їх найняли для контрабанди мавп до Камбоджі.

Директор Відділу охорони дикої природи Сомруек Суппаміткрізана зазначив, що прикордонні райони залишаються основним маршрутом мереж торгівлі макаками через міжнародний попит.

Зазначається, що Таїланд є одним із найбільших центрів незаконної торгівлі дикими тваринами, обсяг якої у світі оцінюють у 7,8–10 млрд доларів на рік.

поліція контрабанда Таїланд тварини

