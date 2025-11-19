  1. В мире

В Таиланде задержали контрабандистов обезьян – более 80 животных в мешках изъяли из пикапа

18:57, 19 ноября 2025
В Таиланде за один день изъяли 143 обезьяны у контрабандистов.
В Таиланде задержали контрабандистов обезьян – более 80 животных в мешках изъяли из пикапа
Фото: CNN
Таиландская полиция арестовала двух граждан страны после перехвата пикапа, в котором перевозили 81 длиннохвостую макаку в сетчатых мешках и определенное количество метамфетамина. Об этом сообщает CNN.

Это второй случай за сутки: ранее рейнджеры обнаружили в поле сахарного тростника вблизи границы с Камбоджей 62 обезьяны того же вида, спрятанные в пластиковых корзинах. Всего спасено 143 животных.

Длиннохвостые макаки происходят из Юго-Восточной Азии, их используют в медицинских исследованиях из-за сходства ДНК с человеческой. Вид считается исчезающим, но имеет высокий спрос на черном рынке.

Все обезьяны были ослаблены, их передали в центры спасения дикой природы. Подозреваемым предъявлены обвинения в незаконном хранении и торговле охраняемыми животными, а также в наркотиках. Задержанные заявили, что их наняли для контрабанды обезьян в Камбоджу.

Директор Отдела охраны дикой природы Сомруек Суппамиткризана отметил, что приграничные районы остаются основным маршрутом сетей торговли макаками из-за международного спроса.

Отмечается, что Таиланд является одним из крупнейших центров незаконной торговли дикими животными, объем которой в мире оценивается в 7,8-10 млрд долларов в год.

