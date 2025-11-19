Стипендії пам’яті захисників: Кабмін схвалив нові щомісячні виплати для курсантів військових вишів
20:01, 19 листопада 2025
Розподіл стипендій наступний: 4000 грн для бакалаврів і магістрів, 10 000 грн для ад’юнктів.
Фото: Міноборони
Кабмін підтримав створення стипендії пам’яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Відтепер 30 таких стипендій щомісяця виплачуватимуться курсантам, слухачам і ад’юнктам військових вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони.
Розмір стипендії:
- 4000 грн — для курсантів, які здобувають ступені «бакалавр» або «магістр»;
- 10 000 грн — для слухачів та ад’юнктів.
«Заохочення курсантів і слухачів до академічної успішності має ґрунтуватися на взірцях героїзму та мужності наших захисників та захисниць», – зазначив міністр.
