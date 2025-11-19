Стипендії пам’яті захисників: Кабмін схвалив нові щомісячні виплати для курсантів військових вишів

Розподіл стипендій наступний: 4000 грн для бакалаврів і магістрів, 10 000 грн для ад’юнктів.

Кабмін підтримав створення стипендії пам’яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність країни. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Відтепер 30 таких стипендій щомісяця виплачуватимуться курсантам, слухачам і ад’юнктам військових вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони.

Розмір стипендії:

4000 грн — для курсантів, які здобувають ступені «бакалавр» або «магістр»;

10 000 грн — для слухачів та ад’юнктів.

«Заохочення курсантів і слухачів до академічної успішності має ґрунтуватися на взірцях героїзму та мужності наших захисників та захисниць», – зазначив міністр.

