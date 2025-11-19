Стипендии памяти защитников: Кабмин одобрил новые ежемесячные выплаты для курсантов военных вузов

Распределение стипендий следующее: 4000 грн для бакалавров и магистров, 10 000 грн для адъюнктов.

Кабмин поддержал создание стипендии памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Отныне 30 таких стипендий ежемесячно будут выплачиваться курсантам, слушателям и адъюнктам военных высших учебных заведений, относящихся к сфере управления Министерства обороны.

Размер стипендии:

4000 грн — для курсантов, получающих степени «бакалавр» или «магистр»;

10 000 грн — для слушателей и адъюнктов.

«Поощрение курсантов и слушателей к академической успеваемости должно основываться на образцах героизма и мужества наших защитников и защитниц», — отметил министр.

