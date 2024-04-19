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Военнообязанные работники НАБУ и ГБР не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации

15:59, 19 апреля 2024
Закон о мобилизации отдельно предусматривает, что военнообязанные работники НАБУ и ГБР не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
Военнообязанные работники НАБУ и ГБР не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации
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Вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации №3633-IX отдельной нормой предусматривает, что военнообязанные работники центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности и государственного правоохранительного органа, на который возлагаются задачи предотвращения, выявления, прекращения, раскрытия и расследования уголовных правонарушений, отнесенных к его компетенции, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (п. 2 Переходных положений).

То есть не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные работники НАБУ и ГБР.

Дополнительно закон определяет, что военнообязанные, работающие или проходящие службу в Национальной полиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны подлежит бронированию.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», норма законопроекта 10449 о бронировании допускала двойное толкование. В столь же неоднозначной редакции она осталась и после принятия закона, что может привести к проблемам на практике.

Также закон о мобилизации предусматривает, что граждане мужского пола, имеющие специальные звания (классные чины) и которые проходят службу в Национальной полиции Украины, Государственном бюро расследований, Службе судебной охраны, Бюро экономической безопасности Украины, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Национальном антикоррупционном бюро Украины, органах прокуратуры, Государственной налоговой и Государственной таможенной службах, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу настоящего Закона стать на военный учет военнообязанных в ТЦК по своему месту жительства.

В течение 6 дней в ТЦК также должны стать на военный учет уволенные со службы граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальные звания (классные чины), в том числе в связи с выходом на пенсию, с МВД, НАБУ, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, органов прокуратуры, Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, Бюро экономической безопасности.

Автор: Наталя Мамченко 

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