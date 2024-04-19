Западный апелляционный хозяйственный суд тестирует новые возможности для людей с недостатками слуха

Западный апелляционный хозяйственный суд тестирует коммуникационную панель для людей с недостатками слуха.

Источник фото: court.gov.ua

В Западном апелляционном хозяйственном суде людям с недостатками слуха отныне открывается новая возможность участвовать в судебных заседаниях без дополнительной помощи переводчика жестового языка. Благодаря сотрудничеству с Львовской областной организацией Украинского общества глухих, в суде удалось успешно протестировать и внедрить информационно-коммуникационную панель, которая позволяет передавать аудиоинформацию на слуховые аппараты и функционирует как двусторонний текстовый чат. Об этом сообщили в Западном апелляционном хозяйственном суде.

Суд получил от людей с недостатками слуха "обратную связь", был очерчен круг проблем, которые могут возникать при использовании данной коммуникационной панели, какими способами можно их решить и определили будущие шаги к более тесному сотрудничеству Западного АГС и Львовской областной организации Украинское общество глухих.

Руководство Западного АГС благодарности Львовской областной организации Украинское общество глухих за сотрудничество.

Общество осознает необходимость создания доступных для лиц с инвалидностью условий, чтобы эти люди имели достойную возможность быть непосредственно участниками судебного процесса и имели возможность самостоятельно защищать свои права и интересы.

Наличие данного оборудования максимально создаст для людей с инфвалидностью инклюзивную среду при защите в суде своих гарантированных Конституцией и Законами Украины прав.

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