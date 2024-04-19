Ударили военнослужащего кирпичом по голове и ограбили: в Киеве будут судить злоумышленников

Злоумышленники отобрали у мужчины мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, совершивших дерзкое разбойное нападение на военнослужащего в центре города.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, в феврале двое нападавших ударили потерпевшего кирпичом по голове, отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо. Полицейские задержали их через несколько часов.

По словам начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, нападающими оказались: 44-летний харьковчанин и 39-летний житель столицы. Одного из фигурантов правоохранители задержали неподалеку от места происшествия, его сообщника – на левом берегу города.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Следователи направили обвинительный акт в Шевченковский райсуд Киева. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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