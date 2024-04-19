Польские фермеры блокируют четыре пункта пропуска на границе с Украиной

На польской границе фермеры продолжают блокировать въезд в Украину грузовикам.

Источник фото: cargosupport.com.ua

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Польские фермеры продолжают блокировать проезд грузового транспорта на четырех пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В частности, на пункте пропуска "Медика - Шегини" акция блокирования продолжается, затрудняя движение грузовых транспортных средств на въезд и выезд из Украины. Пропуск автобусов и легковых автомобилей осуществляется беспрепятственно в обоих направлениях.

На пункте пропуска "Корчева - Краковец" блокирование грузовиков предварительно продлено до 9:00 час. 20 апреля. Протестующие требуют ограничивать въезд в Украину грузовым автотранспортом до 5-7 авто в час, независимо от типа груза.

Также польские протестующие держат блокировку на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Хребенне".

В то же время пункты пропуска "Устилуг - Зосин", "Угринов - Долгобичув", "Грушев - Будомеж" и "Смильница - Кросьценко" работают в обычном режиме.

Гостаможслужба призывает водителей и перевозчиков учитывать эту информацию при планировании международных перевозок и рекомендует воспользоваться картой очередей в пунктах пропуска с сопредельными странами.

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