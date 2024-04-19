Польські фермери блокують чотири пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери тривають у блокуванні проїзду вантажного транспорту на чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Україною, повідомляє Державна митна служба України.
Зокрема, на пункті пропуску «Медика – Шегині» акція блокування продовжується, ускладнюючи рух вантажних транспортних засобів на в’їзд і виїзд з України. Пропуск автобусів та легкових автомобілів здійснюється безперешкодно у обох напрямках.
На пункті пропуску «Корчова – Краківець» блокування вантажівок попередньо продовжено до 9:00 год. 20 квітня. Учасники протесту вимагають обмежувати в'їзд в Україну вантажним автотранспортом до 5-7 авто на годину, незалежно від типу вантажу.
Також польські протестувальники тримають блокування на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Рава-Руська – Хребенне».
У той же час пункти пропуску «Устилуг – Зосин», «Угринів – Долгобичув», «Грушів – Будомєж» та «Смільниця – Кросьценко» працюють у звичному режимі.
Держмитслужба закликає водіїв та перевізників враховувати цю інформацію при плануванні міжнародних перевезень та рекомендує скористатися картою черг у пунктах пропуску із суміжними країнами.
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