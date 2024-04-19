У ПФУ відповіли, до якого віку можна сплачувати добровільний внесок

Поки не буде призначено пенсію, можна сплачувати добровільні пенсійні внески.

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До Пенсійного фонду України звернулися із питанням, чи можна сплачувати добровільний внесок, якщо вже виповнилося 60 років, але через недостатню кількість страхового стажу пенсію не призначено.

Так, у ПФУ пояснюють, що добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані особи старші 16 років. Важливо, щоб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування була інформація про таких громадян і вони не були пенсіонерами (частина 9 статті 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Тобто сплачувати добровільні пенсійні внески можна до того часу, поки не буде призначено пенсію.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11170, який пропонує механізми вдосконалення розгляду справ щодо пенсій та інших соціальних виплат.

Як розповів народний депутат та голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов, завдяки цій законодавчій ініціативі вдасться позбутися судової тяганини, а суди зможуть швидше розглядати відповідні справи. Документ містить норму і щодо скасування можливості касаційного оскарження у таких справах.

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