На Прикарпатті ініціювали відновлення унікального комплексу – Садиби Реїв

Ініційовано перед МКІП виділення коштів на розроблення науково-проектної документації для проведення реставраційних робіт.

Джерело фото: iftourism.com

На Прикарпатті прокурори захищають культурну спадщину та ініціюють відновлення унікального комплексу Садиби Реїв.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, Івано-Франківщина має багату і неповторну культурну спадщину. На території області знаходиться понад 3 800 пам’яток культурної спадщини. З них – 1491 пам’ятка археології, 1342 – архітектури та містобудування, 617 – монументального мистецтва та 397 історичних пам’яток.

Завдяки прокурорам обласної прокуратури органи місцевого самоврядування розпочали розроблення історико-архітектурних опорних планів міст та селищ регіону, які відносяться до історично населених місць України. На розгляді у суді перебувають три позовні заяви прокурорів з цих питань.

Також у судовому порядку зобов’язано Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації вжити заходи для забезпечення захисту об’єкта культурної спадщини – пам’ятки національного значення «Садиба та парк», відомої як Садиба Реїв.

Це унікальна пам’ятка архітектури та садово-паркового мистецтва XVIII - ХІХ століть. Палац зберігся до наших днів з мінімальними перебудовами та втратами.

На даний час комплекс перебуває у приватній власності. Як встановила прокуратура, протягом тривалого часу не вживалися заходи щодо його збереження, пишуть в ОГП.

На виконання рішення суду ініційовано перед Міністерством культури та інформаційної політики України виділення коштів на розроблення науково-проектної документації для проведення реставраційних робіт.

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