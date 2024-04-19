На Прикарпатье инициировали восстановление уникального комплекса – Усадьбы Реев

Инициировано перед МКИП выделение средств на разработку научно-проектной документации для проведения реставрационных работ.

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На Прикарпатье прокуроры защищают культурное наследие и инициируют восстановление уникального комплекса Усадьбы Реев.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, Ивано-Франковская область имеет богатое и неповторимое культурное наследие. На территории области находится более 3 800 памятников культурного наследия. Из них – 1 491 памятник археологии, 1 342 – архитектуры и градостроительства, 617 – монументального искусства и 397 исторических памятников.

Благодаря прокурорам областной прокуратуры органы местного самоуправления приступили к разработке историко-архитектурных опорных планов городов и поселков региона, которые относятся к исторически населенным местам Украины. На рассмотрении в суде находятся три исковых заявления прокуроров по этим вопросам.

Также в судебном порядке обязано Управление культуры, национальностей и религий Ивано-Франковской областной государственной администрации принять меры по обеспечению защиты объекта культурного наследия – памятки национального значения «Усадьба и парк», известной как Усадьба Реев.

Это уникальная памятка архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – XIX веков. Дворец сохранился до наших дней с минимальными перестройками и потерями.

В настоящее время комплекс находится в частной собственности. Как установила прокуратура, в течение длительного времени не принимались меры по его сохранению, пишут в ОГП.

Во исполнение решения суда инициировано перед Министерством культуры и информационной политики Украины выделение средств на разработку научно-проектной документации для проведения реставрационных работ.

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