Украина будет развивать технические разработки для борьбы с российской пропагандой, – Зеленский

Зеленский на селекторном совещании обсудил запрет российской пропаганды на границе.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к внедрению собственных технических разработок для блокирования российского телесигнала и доступа к украинским медиа в приграничных с россией общинах. Эту информацию он озвучил в вечернем обращении 18 апреля.

По его словам, на селекторном совещании, которое состоялось в этот день, обсуждалась информационная ситуация в приграничных общинах, в том числе вопрос доступа жителей к украинскому телевизионному сигналу и проблема блокирования российской пропаганды.

По словам президента, на эти проблемы также должны помочь собственные технические разработки Украины.

"Стоит помнить, что за российской пропагандой везде следует по меньшей мере дестабилизация и в худшем случае - попытка оккупации. На всех уровнях мы и партнеры вместе должны противодействовать", - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства поблагодарил лидеров, политиков и общественных деятелей в мире, которые серьезно относятся к необходимости защиты людей от российской дезинформации и других дестабилизирующих воздействий.

По данным опроса, для украинцев телеграм-каналы являются самым популярным источником информации о войне.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok, чтобы противостоять распространению российской пропаганды на платформе. Об этом сообщает ЦПД.

Потом заместительница руководителя ЦПД Алина Бондарчук сообщила, что уже наработана модель реагирования на сомнительные аккаунты и их начнут блокировать «совсем скоро».

Как писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты от разных фракций в законопроекте о регулировании Telegram предлагают выдвинуть требования к соцсети.

Это следует из зарегистрированного законопроекта 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т.д.

Также стало известно, что при обсуждении законопроекта 11115, который может урегулировать Telegram и публикуемый в этой сети контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook.

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