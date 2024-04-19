Україна розвиватиме технічні розробки для боротьби з російською пропагандою, – Зеленський

Зеленський на селекторній нараді обговорив заборону російської пропаганди на кордоні.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність країни до впровадження власних технічних розробок для блокування російського телесигналу та доступу до українських медіа у прикордонних з росією громадах. Цю інформацію він озвучив у вечірньому зверненні 18 квітня.

За його словами, на селекторній нараді, яка відбулася цього дня, обговорювалася інформаційна ситуація в прикордонних громадах, в тому числі питання доступу мешканців до українського телевізійного сигналу та проблема блокування російської пропаганди.

За словами президента, на ці проблеми також мають допомогти власні технічні розробки України.

«Варто пам’ятати, що за російською пропагандою всюди слідує щонайменше дестабілізація і щонайгірше — спроба окупації. На всіх рівнях ми й партнери разом маємо протидіяти», — зазначив Зеленський.

Крім того, глава держави подякував лідерам, політикам та громадським діячам у світі, які серйозно ставляться до необхідності захисту людей від російської дезінформації та інших дестабілізаційних впливів.

За даними опитування, для українців телеграм-канали є найпопулярнішим джерелом інформації про війну.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі.

Згодом заступниця керівника ЦПД Аліна Бондарчук повідомила, що уже напрацьована модель реагування на сумнівні акаунти і їх почнуть блокувати «зовсім скоро».

Як писала «Судово-юридична газета», народні депутати від різних фракцій у законопроекті про регулювання Telegram пропонують висунути вимоги до соцмережі.

Це випливає із зареєстрованого законопроекту 11115, про який раніше писала «Судово-юридична газета». Зокрема Telegram зобов’яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо.

Також стало відомо, що під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook.

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