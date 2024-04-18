Для українців телеграм-канали є найпопулярнішим джерелом інформації про війну, — опитування

Водночас орієнтація на інформацію з телеграм-каналів помітно залежить від віку респондентів.

Найпопулярнішим джерелом інформації про війну для українців є телеграм-канали – це джерело назвали 53% респондентів. Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі – 42%) та YouTube (40%). Телемарафон «Єдині новини» використовують для отримання такої інформації 37% опитаних.

Це засвідчили результати загальнонаціонального опитування «Джерела інформації про війну», яке проводили з 21 по 27 березня цього року.

Водночас орієнтація на інформацію з телеграм-каналів помітно залежить від віку респондентів. Найпопулярніші (73%) ці джерела серед наймолодших (до 30 років), причому в цій групі телеграм має дуже великий відрив від усіх інших джерел.

Але зі збільшенням віку популярність телеграм-каналів поступово знижується, і серед найстарших респондентів каналами користується лише обмежена кількість (26%).

У вікових групах 18–29, 30–39 та 40–49 років другим за частотою згадувань джерелом є YouTube, тоді як серед осіб віком 50–59 років його популярність майже така сама, як у каналів міжособистісного спілкування та телемарафону «Єдині новини».

А ось серед найстарших респондентів YouTube як джерело інформації про війну використовують значно рідше (лише 25%).

Третє за популярністю місце у вікових групах 18–29, 30–39 та 40–49 років посідають канали міжособистісного спілкування.

Орієнтація на телемарафон «Єдині новини» має чіткий віковий зв’язок: наймолодші респонденти дуже рідко користуються цим джерелом, але зі збільшенням віку його популярність зростає, так що в найстаршій віковій групі воно стає домінуючим (ним користуються 64% цієї групи).

Хоча телеграм-канали є найчастіше згадуваним джерелом і в містах, і в селах, їхня популярність дещо вища у містах (55% порівняно з 48% серед сільських жителів). Друге та третє місця за популярністю серед міських жителів посідають канали міжособистісного спілкування та YouTube (43%), а серед сільських – канали міжособистісного спілкування та телемарафон «Єдині новини» (40–41%). До того ж городяни помітно частіше використовують різноманітні інтернет-сайти (31% проти 19% серед мешканців сіл).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі.

«Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу [email protected]», – додали в Центрі.

Згодом заступниця керівника ЦПД Аліна Бондарчук повідомила, що уже напрацьована модель реагування на сумнівні акаунти і їх почнуть блокувати «зовсім скоро».

Як писала «Судово-юридична газета», народні депутати від різних фракцій у законопроекті про регулювання Telegram пропонують висунути вимоги до соцмережі.

Це випливає із зареєстрованого законопроекту 11115, про який раніше писала «Судово-юридична газета». Зокрема Telegram зобов’яжуть на вимогу Національної ради розкривати структуру власності, а також джерела фінансування, призначити свого представника в Україні, забороняти поширення певної інформації, забезпечувати право на відповідь тощо.

Також стало відомо, що під час обговорення законопроекту 11115, який може врегулювати Telegram і контент, що публікується в цій мережі, ініціатори висувають ідею зробити це за принципом Facebook.

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