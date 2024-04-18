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Для украинцев телеграм-каналы являются самым популярным источником информации о войне, — опрос

19:01, 18 апреля 2024
В то же время, ориентация на информацию из телеграм-каналов заметно зависит от возраста респондентов.
Для украинцев телеграм-каналы являются самым популярным источником информации о войне, — опрос
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Самым популярным источником информации о войне для украинцев являются телеграм-каналы – этот источник назвали 53% респондентов. Второе и третье места делят межличностные контакты (родственники, друзья, знакомые – 42%) и YouTube (40%). Телемарафон «Единые новости» используют для получения такой информации 37% опрошенных.

Это показали результаты общенационального опроса «Источники информации о войне», который проводили с 21 по 27 марта этого года.

В то же время, ориентация на информацию из телеграм-каналов заметно зависит от возраста респондентов. Наиболее популярные (73%) эти источники среди самых молодых (до 30 лет), причем в этой группе телеграм имеет очень большой отрыв от всех других источников.

Но с увеличением возраста популярность телеграм-каналов постепенно снижается, и среди самых старших респондентов каналами пользуется лишь ограниченное количество (26%).

В возрастных группах 18–29, 30–39 и 40–49 лет вторым по частоте упоминаний источником является YouTube, тогда как среди лиц 50–59 лет его популярность почти такая же, как у каналов межличностного общения и телемарафона «Единые новости».

А вот среди самых старших респондентов YouTube в качестве источника информации о войне используются значительно реже (только 25%).

Третье по популярности место в возрастных группах 18–29, 30–39 и 40–49 лет занимают каналы межличностного общения.

Ориентация на телемарафон «Единые новости» имеет четкую возрастную связь: самые молодые респонденты очень редко пользуются этим источником, но с увеличением возраста его популярность растет, так что в самой старшей возрастной группе он становится доминирующим (им пользуются 64% этой группы).

Хотя телеграм-каналы являются наиболее часто упоминаемым источником и в городах, и в селах, их популярность несколько выше в городах (55% по сравнению с 48% среди сельских жителей). Второе и третье места по популярности у городских жителей занимают каналы межличностного общения и YouTube (43%), а среди сельских – каналы межличностного общения и телемарафон «Единые новости» (40–41%). К тому же, горожане заметно чаще используют разнообразные интернет-сайты (31% против 19% среди жителей сел).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети TikTok, чтобы противостоять распространению российской пропаганды на платформе. Об этом сообщает ЦПД.

«Если вам известны ТиkTok-каналы, которые ведут подрывную деятельность против Украины, и вы хотите присоединиться к очистке украинского информационного пространства от российского мусора, присылайте ссылку на вражеские ресурсы по электронному адресу [email protected]», – добавили в Центре.

Потом заместительница руководителя ЦПД Алина Бондарчук сообщила, что уже наработана модель реагирования на сомнительные аккаунты и их начнут блокировать «совсем скоро».

Как писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты от разных фракций в законопроекте о регулировании Telegram предлагают выдвинуть требования к соцсети.

Это следует из зарегистрированного законопроекта 11115, о котором ранее писала «Судебно-юридическая газета». В частности, Telegram обяжут по требованию Национального совета раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования, назначить своего представителя в Украине, запрещать распространение определенной информации, обеспечивать право на ответ и т.д.

Также стало известно, что при обсуждении законопроекта 11115, который может урегулировать Telegram и публикуемый в этой сети контент, инициаторы выдвигают идею сделать это по принципу Facebook.

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