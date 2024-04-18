Реестр коррупционеров в Украине может резко вырасти – в НАПК назвали причину

Декларирование было приостановлено, и многие госслужащие забыли подать декларации при увольнении, а это также правонарушение, связанное с коррупцией.

Источник фото: НАБУ

В Украине госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, может резко вырасти. Об этом сообщил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник, отвечая на вопросы по динамике этого реестра, пишет «Укринформ».

«Декларирование было приостановлено, и многие забыли подать декларации при увольнении, а это также правонарушение, связанное с коррупцией. Сейчас у нас более 40 тысяч сообщений о несвоевременной подаче деклараций. Это может способствовать тому, что количество лиц в реестре нарушителей может резко возрасти», – отметил Сытник.

По его словам, больше всего деклараций не подали те лица, которые были уволенны с работы в госслужбе в период, когда декларирование было приостановлено.

«У нас более 80% сообщений о несвоевременной подаче деклараций это в отношении уже уволенных лиц», - уточнил Артем Сытник.

Он отметил, что, когда человек не находится на госслужбе около года, он о декларировании просто забывает. Впрочем, это не снимает ответственность. К тому же, законодательство, регламентирующее удаление лиц из этого реестра через определенный период времени, после принятия Верховной Радой еще не подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Следовательно, пребывание лиц в этом реестре пока является пожизненным.

В настоящее время в реестре лиц, совершивших коррупционные правонарушения, находятся более 40 тысяч должностных лиц. Больше всего этот реестр использует при проверке осуществления госзакупок.

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