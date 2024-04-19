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В Хмельницкой области осудили торговцев наркотиками в СИЗО

07:17, 19 апреля 2024
Наркотики в СИЗО передавала женщина в продуктах и предметах первой необходимости.
В Хмельницкой области осудили торговцев наркотиками в СИЗО
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В Хмельницкой области осуждены участники преступной группировки, которые торговали наркотиками в следственном изоляторе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Двое соорганизаторов приговорены к 10 и 9 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Их сообщницу – до 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2021 года двое мужчин, находившихся под стражей в ГУ «Хмельницкий следственный изолятор», организовали схему поставки наркотиков в учреждение. К своей деятельности привлекли хмельничанку по воле.

По указанию организаторов, женщина передавала в СИЗО в продуктах питания и предметах первой необходимости PVP и амфетамин.

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