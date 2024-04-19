На Хмельниччині засудили торговців наркотиками у СІЗО

Наркотики до СІЗО передавала жінка у продуктах та предметах першої необхідності.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

На Хмельниччині засуджено учасників злочинного угруповання, які торгували наркотиками в слідчому ізоляторі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Двох співорганізаторів засуджено до 10 та 9 років 8 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Їхню спільницю – до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що квітні 2021 року двоє чоловіків, які перебували під вартою у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», організували схему постачання наркотиків до установи. До своєї діяльності залучили хмельничанку з волі.

За вказівкою організаторів жінка передавала в СІЗО у продуктах харчування та предметах першої необхідності PVP та амфетамін.

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