Розбійний напад на салон краси у Києві: зловмиснику повідомили про підозру

Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві повідомили про підозру зловмиснику, який, погрожуючи працівниці перукарні ножем, відібрав у неї три тисячі гривень й втік. Кошти він витратив на розваги.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, зловмисником виявися раніше не судимий уродженець Херсону, 1999 року народження, який проживає на території Київської області. Під час обшуку за місцем його мешкання поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до вчинення розбійного нападу.

Правоохоронці повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій вчинений в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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