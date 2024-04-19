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У Раді суддів нагадали, що суддям та працівникам апаратів судів, які перебувають на тимчасово окупованій території, не можна платити

08:28, 19 квітня 2024
Рада суддів підкреслила неможливість здійснення будь-яких виплат суддям та працівникам апаратів судів, які перебувають на тимчасово окупованій території України або стосовно яких відсутня інформація про перебування їх на підконтрольній Україні території.
У Раді суддів нагадали, що суддям та працівникам апаратів судів, які перебувають на тимчасово окупованій території, не можна платити
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Вважати за неможливе здійснення будь-яких виплат суддям та працівникам апаратів судів, які перебувають на тимчасово окупованій території України або стосовно яких відсутня інформація про перебування їх на підконтрольній Україні території. Про це зазначила Рада суддів України у своєму рішенні за результатами останнього засідання.

Також рекомендовано ДСА розробити та затвердити за погодженням із Вищою радою правосуддя зміни до Типового положення про апарат суду, якими передбачити алгоритм призначення тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату суду в суді, де відсутні будь-які працівники та судді.

Нагадаємо, наказом ДСА від 13 липня 2022 року №233 утворено робочу групу з розробки та запровадження заходів реагування щодо запобігання випадкам неефективного використання коштів бюджету розпорядниками нижчого рівня, яка 16 листопада 2023 року рекомендувала в. о. голови ДСА Максиму Пампурі звернутися із листами до відповідних територіальних управлінь ДСА про неприпустимість виплат будь-яким особам, що перебувають на ТОТ або стосовно яких відсутня інформація про перебування їх на підконтрольній Україні території.

Водночас, до Ради суддів України надійшли колективні звернення (скарги) від деяких районний судів Херсонської області щодо порушень трудових прав працівників апаратів судів, які опинилися на окупованій території, що полягає у призупиненні відповідними територіальними управліннями ДСА України дії трудових договорів з такими працівниками.

Попри це, до Радою суддів України також фіксується інформація про те, що є обґрунтовані підстави вважати, що окремі судді та працівники державних органів у системі правосуддя залишаються на тимчасово окупованих територіях України з власної волі та співпрацюють з так званою «окупаційною владою».

За таких обставин продовження здійснення виплат суддівської винагороди та заробітної плати, особливо в умовах дефіциту Державного бюджету та недофінансування судової влади, є щонайменше неефективним використанням державних коштів.

Механізм тимчасового призупинення виплати суддівської винагороди, заробітної плати виписано у рішенні Ради суддів від 5 серпня 2022 року № 22 із зазначенням, що такий механізм не суперечитиме вимогам чинного законодавства України.

Автор: Наталя Мамченко 

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У Раді суддів нагадали, що суддям та працівникам апаратів судів, які перебувають на тимчасово окупованій території, не можна платити

Рада суддів підкреслила неможливість здійснення будь-яких виплат суддям та працівникам апаратів судів, які перебувають на тимчасово окупованій території України або стосовно яких відсутня інформація про перебування їх на підконтрольній Україні території.

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