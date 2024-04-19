В Одесі рідкісна змія покусала директора зоопарку, фото

Червонокнижна змія заповзла у житловий сектор та покусала директора Одеського зоопарку, який її ловив.

Фото: Ігор Біляков

В Одесі місцеві жителі виявили змію. Її побачили біля житлової багатоповерхівки. Про це розповів директор одеського зоопарка Ігор Біляков.

За словами Білякова, коли він приїхав на місце, то побачив, що це рідкісна змія - жовточеревий полоз, який занесений до Червоної книги України.

"Великий красень, дуже агресивний. Сидів у такому місці, що ловити його було трохи незручно, тому йому вдалося мене трохи покусати", - розповів директор зоопарку.

Він додав, що змію відпустили в дику природу на території Нижньодністровського національного парку.

"Зараз якраз сезон активності змій. Якщо ви зустріли змію у квартирі, в авто, на тротуарі, не треба лякатися, і не треба її ображати. Одразу зробіть кілька фото і зв'яжіться зі мною", — повідомив Біляков у Фейсбук.

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