Практика судов
  1. В Украине

В Одессе редкая змея покусала директора зоопарка, фото

07:42, 19 апреля 2024
Краснокнижная змея заползла в жилищный сектор и покусала директора Одесского зоопарка, который ее ловил.
В Одессе редкая змея покусала директора зоопарка, фото
Фото: Игорь Беляков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе местные жители обнаружили змею. Ее увидели возле жилой многоэтажки. Об этом рассказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

По словам Белякова, когда он приехал на место, то увидел, что это редкая змея - желтобрюшный полоз, занесенный в Красную книгу Украины.

"Великий красавец, очень агрессивный. Сидел в таком месте, что ловить его было немного неудобно, поэтому ему удалось меня немного покусать", – рассказал директор зоопарка.

Он добавил, что змея была отпущена в дикую природу на территории Нижнеднестровского национального парка.

"Сейчас как раз сезон активности змей. Если вы встретили змею в квартире, в авто, на тротуаре, не надо пугаться, и не надо ее оскорблять. Сразу сделайте несколько фото и свяжитесь со мной", - сообщил Беляков в Фейсбук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья в 2021 году вывезла ребенка за границу на лечение, взяла отпуск за свой счет и не осуществляет правосудие: что решили в Совете судей

Судью Уманского горрайонного суда Черкасской области Ольга Билык, которая с 2021 года находится за границей и взяла отпуск без сохранения заработной платы, настойчиво приглашают к работе.

В Верховной Раде появился альтернативный законопроект о реформе процедуры обжалования по пенсионным делам и делам о соцвыплатах

Авторами основного законопроекта выступают некоторые судьи административных судов, а целью является уменьшение нагрузки на админсуды.

Изменения в УПК по сроку досудебного расследования, реформа БЭБ, увеличение САП: что Украина должна выполнить в 2024 году для получения финансирования от ЕС

Будут усовершенствованы положения, регулирующие соглашения о признании виновности и отменен срок досудебного расследования с момента регистрации уголовного производства до сообщения о подозрении, а также разрешено рассмотрение отдельных дел единолично судьей ВАКС.

Делегация Минкульта и столичных властей констатировала, что Гостиный двор в Киеве находится в аварийном состоянии, фото

Глава Минкульта Ростислав Карандеев предложил искать пути, как сохранить Гостиный двор в Киеве.

Тема коррупции активно используется в рамках информационных спецопераций рф против Украины – НАПК

Тема коррупции имеет мощный деконсолидирующий потенциал и именно поэтому враг так упорно ее эксплуатирует, отмечает НАПК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Завітневич
    Олександр Завітневич
    голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки