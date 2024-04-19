В Одессе редкая змея покусала директора зоопарка, фото

Краснокнижная змея заползла в жилищный сектор и покусала директора Одесского зоопарка, который ее ловил.

Фото: Игорь Беляков

В Одессе местные жители обнаружили змею. Ее увидели возле жилой многоэтажки. Об этом рассказал директор одесского зоопарка Игорь Беляков.

По словам Белякова, когда он приехал на место, то увидел, что это редкая змея - желтобрюшный полоз, занесенный в Красную книгу Украины.

"Великий красавец, очень агрессивный. Сидел в таком месте, что ловить его было немного неудобно, поэтому ему удалось меня немного покусать", – рассказал директор зоопарка.

Он добавил, что змея была отпущена в дикую природу на территории Нижнеднестровского национального парка.

"Сейчас как раз сезон активности змей. Если вы встретили змею в квартире, в авто, на тротуаре, не надо пугаться, и не надо ее оскорблять. Сразу сделайте несколько фото и свяжитесь со мной", - сообщил Беляков в Фейсбук.

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