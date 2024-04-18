Покушение на Зеленского – СБУ и ОГП совместно с правоохранителями Польши разоблачили агента рф

По данным следствия, агент должен был помочь спланировать возможное покушение на Владимира Зеленского во время его нахождения в Польше.

Источник иллюстративного фото: СБУ

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора вместе с органами правопорядка Польши задержали гражданина Польши, который сотрудничал с военной разведкой рф.

Как сообщают в СБУ по данным следствия, замыслом фигуранта был сбор и передача стране-агрессору информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Это должно было, среди прочего, помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на Президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

Благодаря успешным действиям и оперативному обмену информацией между странами завербованного агента спецслужб рф удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

Польская прокуратура уже предъявила ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что квалифицируется по ст. 130 §3 Уголовного кодекса Республики Польша.

18 апреля по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводится Агентством внутренней безопасности под наблюдением Национальной прокуратуры Польши. Следственные действия продолжаются.

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