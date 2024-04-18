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Замах на Зеленського – СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили агента рф

18:25, 18 квітня 2024
За даними слідства, агент мав допомогти спланувати можливий замах на Володимира Зеленського під час його перебування в Польщі.
Замах на Зеленського – СБУ та ОГП спільно з правоохоронцями Польщі викрили агента рф
Джерело ілюстраційного фото: СБУ
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Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора разом із ораганами правопорядку Польщі затримали громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою рф.

Як повідомляють у СБУ за даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб рф вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура уже висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

18 квітня за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо чоловіка запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. Слідчі дії тривають.

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