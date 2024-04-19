В Раде судей напомнили, что судьям и работникам аппаратов судов, находящимся на временно оккупированной территории, нельзя платить

Рада судей подчеркнула невозможность осуществления каких-либо выплат судьям и работникам аппаратов судов, находящимся на временно оккупированной территории Украины или по которым отсутствует информация о пребывании их на подконтрольной Украине территории.

Считать невозможным выплаты судьям и работникам аппаратов судов, находящимся на временно оккупированной территории Украины или в отношении которых отсутствует информация о пребывании их на подконтрольной Украине территории. Об этом отметила Рада судей Украины в своем решении по результатам последнего заседания.

Также рекомендовано ГСА разработать и утвердить по согласованию с Высшим советом правосудия изменения в Типовое положение об аппарате суда, которыми предусмотреть алгоритм назначения временно исполняющего обязанности руководителя аппарата суда в суде, где отсутствуют какие-либо работники и судьи.

Напомним, приказом ГСА от 13 июля 2022 года №233 создана рабочая группа по разработке и внедрению мер реагирования по предотвращению случаев неэффективного использования средств бюджета распорядителями низшего уровня, которая 16 ноября 2023 года рекомендовала и. о. председателя ГСА Максиму Пампуре обратиться с письмами в соответствующие территориальные управления ГСА о недопустимости выплат любым лицам, находящимся на ТОТ или в отношении которых отсутствует информация о пребывании их на подконтрольной Украине территории.

В то же время в Раду судей Украины поступили коллективные обращения (жалобы) от некоторых районных судов Херсонской области относительно нарушений трудовых прав работников аппаратов судов, оказавшихся на оккупированной территории, что заключается в приостановлении соответствующими территориальными управлениями ГСА Украины действия трудовых договоров с такими работниками.

Несмотря на это, Радой судей Украины также фиксируется информация о том, что есть обоснованные основания считать, что отдельные судьи и работники государственных органов в системе правосудия остаются на временно оккупированных территориях Украины по собственной воле и сотрудничают с так называемой «оккупационной властью».

В случае продолжение осуществления выплат судейской вознаграждения и заработной платы, особенно в условиях дефицита Государственного бюджета и недофинансирования судебной власти, является по меньшей мере неэффективным использованием государственных средств.

Механизм временной приостановки выплаты судейского вознаграждения, заработной платы выписан в решении Рады судей от 5 августа 2022 № 22 с указанием, что такой механизм не будет противоречить требованиям действующего законодательства Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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