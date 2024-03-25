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У Львові чоловіки у масках пограбували банк: подробиці

22:00, 25 березня 2024
Двоє втекли з місця події на автомобілі, але навіть не встигли виїхати з міста.
У Львові чоловіки у масках пограбували банк: подробиці
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У Львові сталося пограбування банку на вулиці Володимира Великого. Патрульним вдалося оперативно затримати грабіжників, повідомляє пресслужба поліції.

Сьогодні о 7:00 усі екіпажі поліцейських Львова та області отримали орієнтування про крадіжку.

"Попередньо, двоє осіб у масках втекли з місця події на автомобілі Opel та рухалися в напрямку виїзду з міста. Усі екіпажі негайно вирушили на відпрацювання", – йдеться у повідомленні.

Один з екіпажів помітив утікачів на зустрічній смузі руху, розвернувся та почав переслідування. Чоловіки лишили машину на вулиці Городоцькій. Підозрюваних виявили на вулиці П’ясецького.

"Чоловіки мали із собою радіостанцію, пінцети, ножі, рукавички, балаклави та засоби для відкриття. У наплічниках лежали гроші та ювелірні вироби. На місце події викликали слідчо-оперативну групу", – зазначили у поліції.

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