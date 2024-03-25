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Справа «ВіЕйБі Банку»: до суду скеровано обвинувальні акти стосовно Олега Бахматюка та його сестри

15:36, 25 березня 2024
САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Олега Бахматюка та його сестри Наталії Василюк про заволодіння ВіЕйБі банком 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, виданого НБУ.
Справа «ВіЕйБі Банку»: до суду скеровано обвинувальні акти стосовно Олега Бахматюка та його сестри
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишніх бенефіціарного власника та голови спостережної ради ПАТ «ВіЕйБі Банк» обвинувачених у незаконному заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, виданого Нацбанком. Про це повідомляє САП.

Встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», що віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

У САП наголосили, що при цьому вартість нерухомості, переданої під заставу Нацбанку, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Вже в ході досудового слідства експертизою було встановлено, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених «ВіЕйБі Банком».

Як наслідок, службовцями НБУ «ВіЕйБі Банку» було надано 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

У прокуратурі зауважили, що раніше вказана банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на суму 3 млрд грн., однак вказані кошти так і не були повернуті. До того ж в листопаді 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» було визнано неплатоспроможним.

«На сьогодні стабілізаційний кредит у 1,2 млрд гривень, отриманий від НБУ строком на два роки, так і не повернуто», — додає САП.

У САП не називають імен, але, за даними ЗМІ, мова йде про власника банку Олега Бахматюка та колишню голову спостережної ради банку Наталію Василюк, яка є сестрою Бахматюка.

Раніше ми писали, що у серпні було завершено розслідування стосовно Бахматюка та його сестри.

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