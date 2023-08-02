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Справа «ВіЕйБі Банку»: завершено розслідування стосовно Бахматюка та його сестри

14:51, 2 серпня 2023
Наталію Василюк та Олега Бахматюка підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.
Справа «ВіЕйБі Банку»: завершено розслідування стосовно Бахматюка та його сестри
Фото: gk-press.if.ua
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Національне антикорупційне бюро України повідомило, що було завершено розслідування за підозрою фактичного власника «ВіЕйБі Банку» та колишньої голови наглядової ради банку (близької родички власника). Про це інформує офіційний сайт НАБУ.

У Антикорупційному бюро зазначають, що осіб підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України, легалізації частини цих коштів та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництвом НБУ. Перед цим їм повідомили про зміну раніше повідомленої підозри.

«Нова кваліфікація: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство встановило, що у жовтні 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк», віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. І хоча «ВіЕйБі Банк» не надав всіх необхідних для цього документів (програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку всупереч вимогам законодавства погодило надання кредиту», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що при цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн на противагу 1,8 млрд грн, заявленим «ВіЕйБі Банком». Тим не менше, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту «ВіЕйБі Банку». Це — на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав «ВіЕйБі Банк» неплатоспроможним. Із частиною отриманих коштів в розмірі 297,4 млн грн вчинено фінансові операції, спрямовані на маскування незаконного походження таких коштів. Стабалізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, «ВіЕйБі Банк» не повернув.

У НАБУ не називають імен, але, за даними ЗМІ, мова йде про власника банку Олега Бахматюка та колишню голову наглядової ради банку Наталію Василюк, яка є сестрою Бахматюка.

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