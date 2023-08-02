Дело «ВиЭйБи Банка»: завершено расследование в отношении Бахматюка и его сестры

Наталья Василюк и Олег Бахматюк подозреваются в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

Фото: gk-press.if.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что было завершено расследование по подозрению фактического собственника «ВиЭйБи Банка» и бывшего председателя наблюдательного совета банка (близкого родственника собственника). Об этом сообщает официальный сайт НАБУ.

В Антикоррупционном бюро отмечают, что лиц подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины, легализации части этих средств и подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением руководством НБУ. Перед этим им сообщили об изменении ранее поставленного подозрения.

«Новая квалификация: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенное к категории проблемных банков, обратилось в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. И хотя ВиЭйБи Банк не предоставил всех необходимых для этого документов (программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.п.), правление Нацбанка вопреки требованиям законодательства согласовало предоставление кредита», – говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что при этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная в ходе досудебного расследования, установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн в противовес 1,8 млрд грн, заявленным "ВиЭйБи Банком". Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку». Это в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 млрд грн кредитам. Через 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным. С частью полученных средств в размере 297,4 млн грн совершены финансовые операции, направленные на маскировку незаконного происхождения таких средств. Стабализационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, ВиЭйБи Банк не вернул.

В НАБУ не называют имен, но, по данным СМИ, речь идет о владельце банка Олеге Бахматюке и бывшей главе наблюдательного совета банка Наталье Василюк, которая является сестрой Бахматюка.

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