ГБР открыло более 1350 уголовных производств по факту госизмены от начала полномасштабного вторжения

От начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований открыло более 1,7 тыс. уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства.
Среди них:
- 1 тыс. 354 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины),
- 296 уголовных производств – по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины),
- 24 уголовных производства – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.
В настоящее время, по результатам проведения досудебного расследования:
- 833 лицам сообщено о подозрении,
- 471 лицо объявлено в розыск,
- 1 тыс. 72 лица проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности,
- 532 обвинительных акта направлены в суд по этим статьям.
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