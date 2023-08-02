ГБР открыло более 1350 уголовных производств по факту госизмены от начала полномасштабного вторжения

1072 человека проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности.

От начала полномасштабного вторжения Государственное бюро расследований открыло более 1,7 тыс. уголовных производств по преступлениям против безопасности нашего государства.

Среди них:

1 тыс. 354 уголовных производств по факту государственной измены (ст. 111 УК Украины),

296 уголовных производств – по факту коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины),

24 уголовных производства – в отношении пособников государству-агрессору (ст. 111-2 УК Украины) и другие.

В настоящее время, по результатам проведения досудебного расследования:

833 лицам сообщено о подозрении,

471 лицо объявлено в розыск,

1 тыс. 72 лица проверяется на причастность к государственной измене и коллаборационной деятельности,

532 обвинительных акта направлены в суд по этим статьям.

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