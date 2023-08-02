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  1. В Украине

СБУ сообщила о подозрении российскому «военкору» Андрею Руденко

14:29, 2 августа 2023
Так называемый «военкор» Андрей Руденко входит в пул пропагандистов путина.
СБУ сообщила о подозрении российскому «военкору» Андрею Руденко
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Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на пропагандиста подсанкционных телеканалов «россия-1» и «россия-24», коллаборанта Андрея Руденко. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

В спецслужбе отметили, что после начала полномасштабного вторжения рф Руденко выполняет задачи москвы как «военкор» центральных телеканалов россии во временно оккупированных районах Донецкой области. Он готовит сюжеты и производит «прямые включения», в которых пытается дискредитировать ВСУ, а также представляет искаженные данные о ситуации на восточном фронте.

Кроме того, на собственном Телеграм-канале с общей аудиторией более 300 тыс. пользователей пропагандист призвал к скорейшему «присоединению» временно оккупированной части Украины в состав россии.

По данным следствия, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Тогда он активно выражал собственные прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами россии.

«Впоследствии его включили в штат «специальных корреспондентов» кремлевского медиахолдинга «ВГТРК», где он занимался подготовкой заказных и постановочных сюжетов из временно увлеченного Донбасса.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности фигуранта в пользу страны-агрессора», - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Руденко о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);

– ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

В СБУ добавили, что поскольку злоумышленник находится в россии и на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

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СБУ
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