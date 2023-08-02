СБУ повідомила про підозру російському «воєнкору» Андрію Руденку

Так званий «воєнкор» Андрій Руденко входить до пулу пропагандистів путіна.

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на пропагандиста підсанкційних телеканалів «росія-1» та «росія-24», колаборанта Андрія Руденка. Про це йдеться на офійному сайті СБУ.

У спецслужбі зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення рф Руденко виконує завдання москви як «воєнкор» центральних телеканалів рф у тимчасово окупованих районах Донецької області. Він готує сюжети і робить «прямі включення», в яких намагається дискредитувати ЗСУ, а також подає викривлені дані про ситуацію на східному фронті.

Крім того, на власному Телеграм-каналі із загальною аудиторією понад 300 тис. користувачів пропагандист закликав до якнайшвидшого «приєднання» тимчасово окупованої частини України до складу рф.

За даними слідства, Руденко ще у 2014 році, проживаючи у Донецьку, одним із перших підтримав окупацію міста. Тоді він активно висловлював власні прокремлівські погляди під час вуличних акцій та перед камерами росзмі.

«Згодом його включили до штату «спеціальних кореспондентів» кремлівського медіахолдингу «ВДТРК», де він займався підготовкою замовних і постановочних сюжетів із тимчасово захопленого Донбасу.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта на користь країни-агресора», - сказано у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Руденку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

- ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

У СБУ додали, що оскільки зловмисник перебуває в росії і на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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