ДБР відкрило понад 1350 кримінальних проваджень за фактом держзради від початку повномасштабного вторгнення

1072 людини перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.

Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань відкрило понад 1,7 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави.

Серед них:

1 тис. 354 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),

296 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),

24 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудового розслідування:

833 особам повідомлено про підозру,

471 особа оголошена в розшук,

1 тис. 72 особи перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,

532 обвинувальних акти направлено до суду за цими статтями.

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