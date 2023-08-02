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Пленум Верховного Суду визнав законопроекти про поліграф для суддів такими, що порушують принципи незалежності суддів

Проведення втручальних заходів, які зводяться до колективного та дискримінаційного застосування санкцій, ризикує стати політичним інструментом для придушення інодумців, - Пленум Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду затвердив позицію щодо законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію у правосудді

Якщо брати до уваги думку суспільства, то за результатами різних соціологічних досліджень, на перше місце громадяни ставлять питання корупції у сфері повоєнного відновлення України, а не у сфері правосуддя.

Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

  1. В Україні

ДБР відкрило понад 1350 кримінальних проваджень за фактом держзради від початку повномасштабного вторгнення

20:11, 2 серпня 2023
1072 людини перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності.
ДБР відкрило понад 1350 кримінальних проваджень за фактом держзради від початку повномасштабного вторгнення
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Від початку повномасштабного вторгнення Державне бюро розслідувань відкрило понад 1,7 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти безпеки нашої держави.

Серед них:

  • 1 тис. 354 кримінальних проваджень за фактом державної зради (ст. 111 КК України),
  • 296 кримінальних проваджень – за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України),
  • 24 кримінальних проваджень – щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Наразі, за результатами проведення досудового розслідування:

  • 833 особам повідомлено про підозру,
  • 471 особа оголошена в розшук,
  • 1 тис. 72 особи перевіряється на причетність до державної зради та колабораційної діяльності,
  • 532 обвинувальних акти направлено до суду за цими статтями.

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