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Дело «ВиЭйБи Банка»: в суд направлены обвинительные акты в отношении Олега Бахматюка и его сестры

15:36, 25 марта 2024
САП направила в суд обвинительный акт в отношении Олега Бахматюка и его сестры Наталии Василюк о завладении ВиЭйБи банком 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного НБУ.
Дело «ВиЭйБи Банка»: в суд направлены обвинительные акты в отношении Олега Бахматюка и его сестры
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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывших бенефициарного собственника и председателя наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» обвиняемых в незаконном завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Нацбанком. Об этом сообщает САП.

Установлено, что в октябре 2014 г. ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение.

В САП отметили, что при этом стоимость недвижимости, переданной под залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, несмотря на 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком».

Как следствие, служащими НБУ «ВиЭйБи Банку» было предоставлено 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

В прокуратуре отметили, что ранее указанное банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд. грн., однако указанные средства так и не были возвращены. К тому же в ноябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк» было признано неплатежеспособным.

«На сегодняшний день стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен», — добавляет САП.

В САП не называют имен, но, по данным СМИ, речь идет о владельце банка Олеге Бахматюке и бывшей главе наблюдательного совета банка Наталье Василюк, которая является сестрой Бахматюка.

Ранее мы писали, что в августе было завершено расследование Бахматюка и его сестры.

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