На государственной службе необходимо внедрять искусственный интеллект – НАДС

В НАДС ищут способы повышения качества управленческих процессов на публичной службе.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) сообщили, что настало время разработать и применить алгоритмы искусственного интеллекта для его использования на государственной службе.

Ну, мнение главы НАДС Натальи Алюшиной, применение алгоритмов искусственного интеллекта необходимо «для оптимизации управленческих процессов и обеспечения нового качества услуг для граждан».

Глава НАДС считает, что применение искусственного интеллекта сможет предоставить Украине «преимущества в сферах корпоративного и государственного управления, цифровой экономики, науки и технологий, промышленности, предпринимательской деятельности, образования».

Напомним, что на днях в НАДС сообщили, что в Украине только 21% государственных служащих младше 35 лет, что создает институциональные проблемы для государственной службы страны в целом.

Автор: Вячеслав Хрипун

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