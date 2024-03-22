Лише 21% державних службовців молодше 35 років, що менше ніж кілька років тому – НАДС

У НАДС закликають молодь працювати на державній службі, інакше на держслужбу чекає інституційна криза.

Джерело фото: SUD.UA

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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) прогнозують інституційну кризу державної служби, у разі якщо вона не почне суттєво омолоджуватися.

Як повідомила голова НАДС Наталія Алюшина, наразі лише 21% державних службовців молодше 35 років.

Це 33 649 державних службовців, більшість з яких складають жінки (23 942 жінки – 71%, та 9 707 чоловіки - 29%).

При цьому 25 державних службовців віком до 35 років займають посади категорії «А», 4 456 – категорії «Б» і 29 168 категорії «В».

Для порівняння, у 2020 році на держслужбі працювало близько 27% держслужбовців віком до 35 років, а у 2021 році – 25%.

Таким чином, у НАДС констатують зниження у молоді зацікавленості в роботі в сфері публічної служби.

Це, на думку голови НАДС, створює інституційну проблему для державної служби, оскільки вона не отримує притоку нових кадрів.

Зазначимо, що станом на грудень 2023 року, фактична кількість працюючих державних службовців в Україні складала майже 160 тис. службовців усіх категорій. Вакантними обліковувалися 39 102 посади державної служби.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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