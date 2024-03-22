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  1. В Україні

Україна відмовляється від списку «міжнародних спонсорів війни» через тиск Китаю та Франції

12:16, 22 березня 2024
У п'ятницю НАЗК закриває список «міжнародних спонсорів війни» через тиск з боку Китаю та Франції.
Україна відмовляється від списку «міжнародних спонсорів війни» через тиск Китаю та Франції
Джерело фото: landlord.ua
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Україна закриває список «міжнародних спонсорів війни» від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) вже в п'ятницю після негативних реакцій з боку таких країн, як Китай і Франція. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Чорний список, хоч і не має юридичної сили, став репутаційним ударом для приблизно 50 великих компаній, які були включені до нього за участь у війні в Україні, працюючи в росії та сплачуючи податки, що сприяють кремлю.

Зазначається, що відмова від списку «спонсорів війни» свідчитиме про те, що Києву доводиться пом'якшувати свою позицію через складні умови тривалої війни. Це також може вказувати на тиск з боку кількох країн, зокрема Китаю і Франції, на виключення їхніх компаній зі списку.

У лютому, Пекін, як головний споживач українського зерна, вимагав від Києва виключити зі списку 14 китайських компаній. Третє джерело також зазначило, що країни, які підтримують Україну, такі як Австрія, Угорщина, теж чинили тиск на Київ через цей список.

Зазначається, що список може бути вилучений з інтернету протягом кількох днів під тиском з боку зазначених країн, що викликало розчарування в Україні через включення до нього компаній з країн, які підтримують Київ.

Нагадаємо, НАЗК більше не займатиметься списком «Міжнародних спонсорів війни».

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Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
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