В пятницу НАПК закрывает список «международных спонсоров войны» из-за давления со стороны Китая и Франции.

Источник фото: landlord.ua

Украина закрывает список "международных спонсоров войны" от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уже в пятницу после негативных реакций со стороны таких стран, как Китай и Франция. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Черный список, хоть и не имеет юридической силы, стал репутационным ударом для примерно 50 крупных компаний, которые были включены в него за участие в войне в Украине, работая в россии и платя налоги, способствующие кремлю.

Отмечается, что отказ от списка "спонсоров войны" будет свидетельствовать о том, что Киеву приходится смягчать свою позицию из-за сложных условий длительной войны. Это также может указывать на давление со стороны нескольких стран, в частности Китая и Франции, на исключение их компаний из списка.

В феврале, Пекин, как главный потребитель украинского зерна, требовал от Киева исключить из списка 14 китайских компаний. Третий источник также отметил, что страны, которые поддерживают Украину, такие как Австрия, Венгрия, тоже оказывали давление на Киев из-за этого списка.

Отмечается, что список может быть удален из интернета в течение нескольких дней под давлением со стороны указанных стран, что вызвало разочарование в Украине из-за включения в него компаний из стран, которые поддерживают Киев.

Напомним, НАПК больше не будет заниматься списком "Международных спонсоров войны".

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